QNB Finansbank nakit ihtiyaçlar için NeoVade ile kolaylık sağlıyor - Son Dakika

QNB Finansbank nakit ihtiyaçlar için NeoVade ile kolaylık sağlıyor

23.11.2020 10:27
QNB Finansbank nakit ihtiyaçlar için NeoVade ile kolaylık sağlıyor, System.String[]

QNB Finansbank'ın Türkiye'de bir ilk olan yenilikçi ürünü NeoVade, şirketlere nakit ihtiyaçlarında alternatif bir finansman desteği sunuyor.

QNB Finansbank'ın Türkiye'de bir ilk olan yenilikçi ürünü NeoVade, şirketlere nakit ihtiyaçlarında alternatif bir finansman desteği sunuyor.

QNB Finansbank'ın açıklamasına göre, banka, ekonominin itici gücü KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak, yeniliklere kolayca adapte olabilecekleri hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bir ticari iletişim platformu olarak hizmete sunuldu.

Yeni hizmet, bankanın 2019'da hayata geçirdiği Dijital Köprü projesi kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşüme ulaşmalarını kolaylaştırma hedefiyle hayata geçirildi. Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı sunuyor, alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlıyor. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu elde edilerek tahsilat ve ödeme işlemlerinde sistemsel takip de sağlanabiliyor.

NeoVade kullanıcıları platform üzerinden; e-Faturaları için teklif üretebilecek, karşı taraf ile bu teklifleri paylaşabilecek ve oluşturulmuş olan tekliflerin kabul/onay takibini yapabilecek. Böylelikle kendi müşterileri ve tedarikçileri ile tahsilat ve ödeme konularında toplu olarak hızlıca iletişim kurabilecek.

"Alternatif finansman imkanı oluşturduk"

Açıklamada, uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, KOBİ'leri geleceğe hazırlamak misyonuyla çıktıkları yolda geçen yıl Dijital Köprü platformunu hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda dijitalleşmenin birçok aşamasını kapsayan hizmet ve çözümleri KOBİ'lere sunduklarını kaydeden Aydın, "Dijital Köprü sayesinde 2019 Eylül'de bankamız iştiraki QNB eFinans ile geliştirdiğimiz e- Dönüşüm Paketi ana başlığı altında konumlandırdığımız e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter gibi KOBİ'lerin zaman ve maliyet ayırmaları gereken çözümler sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Aydın, projenin kapsamını genişleterek Şubat 2020'den bu yana e-dönüşüm ürünlerinin yanına farklı çözümleri de eklediklerini ve bu çözümlere de KOBİ'lerin büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

İnsan kaynakları yönetimi, saha ekip yönetimi, ön muhasebe programı, e-ticaret pazaryeri yönetimi, çoklu banka hesap yönetimi, uluslararası lojistik yönetimi, mutabakat işlemleri hizmetleri ve NeoVade'nin de Dijital Köprü ile ücretsiz olarak sundukları ürünler arasında yerini bulduğunu ifade eden Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"NeoVade ile şirketler e-faturaları için erken ya da geç ödemeye yönelik toplu ya da tekil teklifler üretiyor, karşı taraf ya da taraflar ile bu teklifleri paylaşıp kabul, onay ve değişiklik taleplerinin takibini yaparak sınırsız ödeme ve tahsilat opsiyonlarını yönetiyor. Yine gelen tekliflere karşı teklif oluşturulabilen, toplu teklifler gönderilebilen NeoVade'de tüm bu süreçlerin dijital ortama taşınması şirketler için büyük bir kolaylık. NeoVade ürünü KOBİ'lerin hayatında zaten var olan bir gerçekten yola çıktı. Biz sadece bu süreci dijitalleştirdik ve böylelikle daha kolay ve sistematik takip edilebilir bir platform haline getirdik. Böyle bir bakış açısıyla KOBİ'lere alternatif finansman imkanı için bir platform oluşturan ilk banka olduğumuzu belirtmek isterim. Üstelik tamamen ücretsiz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Finansbank, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank nakit ihtiyaçlar için NeoVade ile kolaylık sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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