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QNB Finansbank "Sen de Kutla" uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika

QNB Finansbank "Sen de Kutla" uygulamasını hayata geçirdi

25.08.2021 11:43
QNB Finansbank

QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında gerçekleştirilen Fikir Kampı projelerinden biri olan "Sen de Kutla" uygulaması QNB Finansbank müşterilerinin kullanımına sunuldu.

QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında gerçekleştirilen Fikir Kampı projelerinden biri olan "Sen de Kutla" uygulaması QNB Finansbank müşterilerinin kullanımına sunuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND Fikir Kampı'nda geliştirilen "Sen de Kutla" uygulaması, banka müşterilerinin özel günleri için online davetiye oluşturmasına ve davetlilerinden online şekilde hediye altın toplamasına imkan sağlıyor.

Yeni nesil takı töreninin online ve güvenli yolu "Sen de Kutla"ya QNB Mobil ve internet şubesi aracılığıyla giriş yapan QNB Finansbank müşterileri, düğün ve benzeri etkinlikleri için davetiyelerini oluşturup davetlileri ile paylaşabilecek.

Davetliler QNB Finansbank müşterisi olmasalar da e-mail, Whatsapp, Facebook gibi platformlar üzerinden kendilerine gelen linke tıklayarak hem etkinlik detaylarını görüntüleyebilecek hem de dilerlerse etkinlik sahibinin vadesiz altın hesabına kredi kartıyla ödeme yaparak güvenli bir şekilde altın hediyesi gönderebilecek.

QNB Finansbank müşterileri, "Sen de Kutla" uygulamasına QNB Mobil ve internet şubesinin Hesaplar bölümünden ulaşabiliyor. Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar ise QNB Mobil'i indirerek, görüntülü görüşme ile kolayca QNB Finansbank müşterisi olabilir ve "Sen de Kutla" uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.

Girişimcilik, Finansbank, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank 'Sen de Kutla' uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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