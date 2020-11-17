QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi - Son Dakika

QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi

17.11.2020 14:33
QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi, System.String[]

QNB Finansbank, yatırımcılardan gelen yüksek talep ve yoğun ilgiyle yılın ikinci yarısında da sendikasyon kredisini arttırarak yenilediğini bildirdi.

QNB Finansbank, yatırımcılardan gelen yüksek talep ve yoğun ilgiyle yılın ikinci yarısında da sendikasyon kredisini arttırarak yenilediğini bildirdi.

QNB Finansbank açıklamasına göre banka, 16 Kasım'da 19 ülkeden 33 uluslararası bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 113,5 milyon dolar ve 200,5 milyon avro olmak üzere toplam 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

QNB Finansbank, sağlanan sendikasyon kredisi sayesinde yüzde 130 civarında yenileme rasyosu ile toplam 350 milyon dolar tutarında, Türkiye ekonomisine kaynak sağladı.

16 Kasım'da The Commercial Bank koordinatörlüğü ve Mizuho Bank aracılığı ile imzalanan 367 gün vadeli finansman kredisinin toplam maliyeti ABD doları için Libor artı yıllık yüzde 2,50 ve avro için Euribor artı yıllık yüzde 2,25 oldu. QNB Finansbank, ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile mayısta gerçekleştirdiği 100 milyon avroluk iş birliğini ise 150 milyon avroya çıkardı. Bankanın 2020 yılında EBRD'den sağladığı finansmanın 100 milyon avrosu dış ticaretin finansmanı, 50 milyon avrosu ise KOBİ'lerin desteklenmesi amaçlı kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisinin, uluslararası finans kuruluşlarından gelen yoğun ilgiye istinaden yüzde 30 oranında artırılarak yenilendiğine dikkati çekti.

Dış ticaret ve KOBİ finansmanında kullandırılacak sendikasyon ve EBRD fonlamaları ile QNB Finansbank'ın Türkiye ekonomisine olan desteğini güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Güzeloğlu, "Banka olarak hem Türkiye hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir bir büyüme yaratmaya odaklandık. Bu hedefin devam ettirilmesi için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kovid-19'un yarattığı tüm zorluklara rağmen yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ve taleple birlikte sendikasyon kredimizi yeniledik. Pandemi boyunca başarılı bir seyir gösteren Türk bankacılık sektörü birbiri ardı sıra sendikasyon kredilerini yeniledi. Sağlanan bu finansman yaşadığımız zorlu dönemde uluslararası finans kuruluşlarının sektörümüze olan güveninin bir göstergesi. QNB Finansbank olarak ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank sendikasyon kredisini artırarak yeniledi - Son Dakika Ekonomi


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