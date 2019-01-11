Son Dakika Haberleri: Qnb Finansbank'ta "E-Defter ile Mali Analiz" Dönemi Başladı

Qnb Finansbank'ta "E-Defter ile Mali Analiz" Dönemi Başladı

1 saat önce

QNB Finansbank, e-Defter ile Mali Analiz hizmeti ile bankacılık sektöründeki nakit yönetimi çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Qnb Finansbank'ta
QNB Finansbank, e-Defter ile Mali Analiz hizmeti ile bankacılık sektöründeki nakit yönetimi çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, firmaların iş yapış süreçlerini kolaylaştıracak bankacılık ürünlerine bir yenisini daha ekledi. e-Defter hizmetini QNB Finansbank iştiraki eFinans'tan alan firmalar, e-Defter'lerinin QNB Finansbank'a sistemsel olarak aktarılmasına izin vererek kredi tekliflerindeki finansal bilgi girişlerini ayrıca bir evrak iletimine gerek kalmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Kredi kullanan e-Defter kullanıcıları için tasarlanan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmeti sayesinde QNB Finansbank, firmaların bankayla mali veri paylaşım yükünü ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlıyor.

eFinans portalı üzerinden görüntüleme izni veren firmaların defter verileri elektronik ortamda banka sistemine aktarılıyor ve oluşan mali veriler sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Veri aktarımı dönemsel olarak otomatik gerçekleştiğinden ayrıca evrak takibine gerek kalmıyor ve kredi talebinde bulunan müşterilerin kredi süreçleri kısalıyor. Kullanıcılarına hızlı bir çözüm sunan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmetiyle QNB Finansbank, aynı zamanda müşteri bilgilerinin gizliliğine de önem veriyor.

"e-Fatura ve e-Defter'e entegre ürünlerin önemi giderek artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, yeni hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"e-Fatura, e-Defter gibi dijitalleşen uygulamaların daha fazla işletmenin hayatına girmesinden yola çıkarak e-dönüşüm servisleriyle entegre ürün yelpazemizi genişletiyoruz. e-Defter'le mali analiz döneminin başlamasıyla, kredili müşterilerimize ait bankamızın ihtiyaç duyduğu dönemsel mali verilerin paylaşım süreci dijitalleşiyor. Hedefimiz, KOBİ'lere ve ticari firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan online çözümlerimizle hayatlarını kolaylaştırmak ve bankacılık sektöründe e-uygulamalar denince akla ilk gelen banka olmak."

2015 yılında tüzel müşterilerin nakit ihtiyacına cevap vermek için e-Fatura teminatlı kredi ürününü hayata geçiren QNB Finansbank, bu ürün ile eFinans'tan e-Fatura hizmeti alan tüzel firmalara alacaklı oldukları e-Faturalarını teminat göstererek kredi kullanım imkanı sunuyor. e-Fatura teminatlı kredi ile firmalar finansman ihtiyacını karşılamak üzere alternatif bir teminat fırsatını kullanabiliyor ve alacağın vadesini beklemeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Müşterilerine geleneksel bankacılık hizmetleri dışında yenilikçi birçok hizmet sunan QNB Finansbank şimdi de uygulamaya aldığı yeni hizmeti "e-Defter ile Mali Analiz" ile kredi süreçlerinin dijitalleşmesi yönünde önemli bir adım atmakla birlikte tüzel firmaların bankacılık işlemlerinde de daha düşük maliyetli ve daha hızlı servis alması yönünde önemli bir hizmeti bankacılık sektörüne kazandırmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:57 Kaynak: AA

Finansbank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:41:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Qnb Finansbank'ta "E-Defter ile Mali Analiz" Dönemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]