QNB Finansbank'ta üst düzey atama
1 saat önce
Cenk Akıncılar, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Cenk Akıncılar, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:10
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir
Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı