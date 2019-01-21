Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank'ta üst düzey atama

QNB Finansbank'ta üst düzey atama

1 saat önce

Cenk Akıncılar, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

QNB Finansbank'ta üst düzey atama, System.String[]
Cenk Akıncılar, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:10 

CEO, Akıncılar, Finansbank, Ekonomi
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