QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Tırı çocuklarla buluştu

QNB Finansbank'ın "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır'ı, içerisinde yer alan 42 matematik modülüyle Sakarya'da düzenlenen etkinlikte öğrencileri ağırladı.

Çocuklara matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak görecekleri, hatta deneyerek anlayacakları eğitim modüllerini ve atölye çalışmalarını şehirlerine kadar götüren QNB Finansbank, "QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır"ı projesiyle Türkiye'nin her yanındaki öğrenci ve okullardan yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda başlayan etkinliğe gelen çocuklar, eğitmenler eşliğinde pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve da Vinci Köprüsü gibi 42 farklı modül ve beş ayrı atölyeyle matematiğin büyülü dünyasını deneyimleyerek ve eğlenerek keşfetme imkanı buldu.

Proje kapsamında eğitim veren matematik öğretmeni Hamza Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazlasıyla soyut bir kavram olan matematiğin zor bir ders olduğunu, çocuklara bunu eğlenerek öğretmek istediklerini söyledi.

Matematiği somut hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, "Sadece toplama çıkarmadan ibaret olmadığını öğrendikleri için gayet mutlu olabiliyorlar. Matematiğin eğlenceli tarafını gördüklerinde de aslında o ön yargıları kırılıp bir öngörü sahibi olmaya başlıyor çocuklar. Bu sayede başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Zira bizleri destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı da var. 2 yıldır Türkiye'nin dört bir yanını dolaştık. Dokunabildiğimiz çocuk sayısı 200 bini aştı." diye konuştu.

"Korkunç matematik kanısını daha sevimli bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz"

Yavuz, klasik matematik anlatımında çocukların genelde susup öğretmenlerinden korktuğuna işaret ederek, öğrencilerin bu eğitim sayesinde gülüp oynarken, her şeye interaktif şekilde katılabildiklerini aktardı.

"Genel korkunç matematik kanısını daha sevimli bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz." diyen Yavuz, "Mesela kanalizasyon kapaklarının niye yuvarlak olduğunu, tencere kapaklarının neden yuvarlak üretildiğini, sadece estetik kaygı güdülerek mi yapıldığını, aslında sadece matematiğin var olduğunu, içine düşmemesini gerektiren şeylerin ne olduğunu çocuklara öğretmeye çalışıyoruz. Bu sayede başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sakarya'da yoğun bir ilgi var. Gelemeyen okullar var, zira randevu sistemiyle ilerlemekteyiz. Hedefimiz, tüm çocukların buna dokunabilmesi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Emir İskefiyeli de matematiği çok sevdiğini, eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Köprünün öyle duracağını hiç düşünmedim, görünce öğrenmiş oldum. Eğitimler illüzyon gibi, daha eğlenceli oluyor. Bu etkinliği yapınca matematiği daha çok seviyoruz. Herkese tavsiye ederim, eğlenceli oluyor." dedi.

"QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı", 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.