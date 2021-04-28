QNB Finansbank, Tales Sanal Matematik Müzesi ile eğitimlerini çevrim içi platforma taşıdı

QNB Finansbank, "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR projesini artık online ortamda tüm Türkiye'deki çocukların ulaşabileceği ücretsiz platforma taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2015 yılında hayata geçirdiği çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Kovid-19 salgını nedeniyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan çocuklar için QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi eğitim modülleri online platforma taşındı. 2018-2020 eğitim döneminde 36 ilde öğrenciler ve okul yöneticilerinden büyük ilgi gören proje, artık tüm Türkiye'deki çocukların ulaşabileceği bir platform haline getirildi.

Müzede yer alan modüllerin 20 adedi sanal müze turunda keşfedilmeye hazır halde yer alırken, platformda günlük yaşamda ve doğada matematiğin nasıl karşımıza çıktığı ve hangi konularda işimize yaradığını gösteren çeşitli videolar da bulunuyor. Çocuklar üç boyutlu müze gezisiyle matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfediyor, çeşitli atölye çalışmaları ile öğretici olduğu kadar eğlenceli bir uygulamalı öğrenim süreci geçirebiliyor. Eğitim modüllerinin keyifli anlatımı sayesinde matematik soyut bir düzlemden somuta taşınırken, çocuklar, matematiğin eğlenceli dünyası ile tanışıyor.

QNB Finansbank'ın, 23 Nisan'da tüm çocuklara armağan olması amacıyla online platforma taşıdığı QNB Finansbank Tales Sanal Matematik Müzesi eğitimlerine "www.qnbfbtalesmatematikmuzesi.com" adresi üzerinden erişilebiliyor.

"Çocukların öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için çaba harcadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıldan fazla bir süredir tüm dünyayla birlikte ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Pandemi her ne kadar olumsuz bir gelişme olsa da birçok olumlu gelişmeyi de beraberinde getiriyor. QNB Finansbank olarak pandemi sürecinin başından bu yana hızla çocuklara verdiğimiz eğitimleri online platformlara geçirerek çocukların öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için çaba harcadık. Bu kapsamda önce kodlama eğitimlerimizi Mart 2020 tarihinde online platforma taşıdık. Tüm çocuklar www.minikellerkodyaziyor.com sitesinden eğitime ulaşabiliyorlar. Şimdi de matematik eğitimlerini online olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılında tüm ülke çocuklarına armağan etmek istedik."

Güzeloğlu, projenin ilk başladığı günden itibaren proje ortakları ve QNB Finansbank'ın gönüllüleriyle birlikte yüz binlerce çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Gezici tır ile başladığımız projemizde şimdiye kadar 36 ilde 106 bin 194çocuğa ulaşmıştık. Şimdi online eğitimler sayesinde çok daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitim videolarında yer alan modül anlatımlarında matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, hayatın her alanında, sanatta, mimaride, doğada yer aldığını uygulamalı şekilde öğreterek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimde dijitalleşmenin en etkin örneklerinden birine imza atıyoruz"

Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın da müzenin açıldığı 2015 yılından bu yana yüz binlerce öğrenci ve öğretmenin matematiğe dokunması ve matematiğe farklı bir gözle bakması için ter döktüklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde alanında bir ilk olan bu sosyal fayda misyonlu eğitsel girişim, 2018 yılından beri QNB Finansbank'ın da çok değerli desteği ile bir başka seviyeye ulaşmış bulunmakta. Tales Matematik Müzesi, Türkiye'de matematiğin sevilmesi ve daha iyi anlaşılması için gösterdiği çabayı, bugün itibarıyla çevrim içi dünyaya da aktararak mesafeleri ve fiziksel engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor. QNB Finansbank Tales Sanal Matematik Müzesi projesi ile müzemizi herkesin her yerden ulaşabileceği bir noktaya taşıyarak eğitimde dijitalleşmenin en etkin örneklerinden birine imza atıyoruz. Ziyaretçilerin müzemizin içindeki birçok sergi istasyonunu gezip, onlar hakkında detaylı anlatımlara ulaşabileceği sanal müze, aynı zamanda doğada ve yaşamımızın farklı noktalarında saklı matematiksel sırlar ile ilgili de bizleri bilgilendirmekten geri kalmıyor. Hatta çeşitli oyunlar ve atölyeler ile matematiği oyunlaştırarak matematiksel düşünceyi daha eğlenceli kılıyor. Bu vesileyle tüm kardeşlerimizin, eşsiz bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, onlara sağlıklı bir dönem diliyorum. Sevgili arkadaşlar; matematiğe açılan kapı bir tık uzağınızda, üşenmeden ve ertelemeden o kapıdan içeri girin ve matematiğe bir de bizim gözümüzden bakın."