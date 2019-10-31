QNB Finansbank'tan 1 milyar 960 milyon lira net kar

Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank, yılın 9 ayında 1 milyar 960 milyon lira net dönem karı elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, sağlam bilanço ve güçlü öz kaynak yapısı ile bu yıl da Türk ekonomisine katkısını sürdürdü.

Bankanın 2019 yılının 9 ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak 137 milyar TL'ye ulaştı. 30 Eylül 2019 itibarıyla QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 2018 sonuna kıyasla yüzde 11 artarak 174 milyar 192 milyon TL'ye ulaşırken, net kredileri yüzde 10 artarak 103 milyar 590 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 13 artarak 94 milyar 375 milyon TL'ye çıktı.

Bankanın bu yılın 9 aylık döneminde net faiz gelirleri 5 milyar 243 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. QNB Finansbank'ın net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydederek 1 milyar 960 milyon TL'ye ulaştı.

QNB Finansbank'ın toplam öz kaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 artarak 15 milyar 475 milyon TL'ye yükselirken, 30 Eylül 2019 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,79 olarak gerçekleşti.

"Reel ekonomiye katkımızı 2019'da da artırarak devam ettirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, bu yılın son çeyreğine küresel belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde sağlıklı bir bilanço ve güçlü öz kaynak yapısı ile kuvvetli bir şekilde girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güven ile reel ekonomiye katkımızı 2019'da da artırarak devam ettirdik. Sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimiz ile karlılığımızı da korumayı başardık.

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