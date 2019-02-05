QNB Finansbank'tan 2.4 milyar net kâr
1 saat önce
QNB Finansbank, toplam aktiflerini yüzde 25 artırarak 157 milyar 416 milyon TL'ye çıkardı.
QNB Finansbank
, toplam aktiflerini yüzde 25 artırarak 157 milyar 416 milyon TL'ye çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:25
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