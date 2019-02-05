Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank'tan 2.4 milyar net kâr

QNB Finansbank'tan 2.4 milyar net kâr

1 saat önce

QNB Finansbank, toplam aktiflerini yüzde 25 artırarak 157 milyar 416 milyon TL'ye çıkardı.

QNB Finansbank'tan 2.4 milyar net kâr, System.String[]
QNB Finansbank, toplam aktiflerini yüzde 25 artırarak 157 milyar 416 milyon TL'ye çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:25 

Ekonomi
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