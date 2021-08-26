QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank'ın okulların açılmasıyla artan ihtiyaçlara özel hazırladığı ihtiyaç kredisi aylık yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank Mobil, İnternet Şube, www.qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise QNB Mobil indirerek müşteri olabilecek ve İhtiyaç Kredisi'ne başvurabilecekler