Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli özel ihtiyaç kredisi
Son Dakika Güncel Haber

QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli özel ihtiyaç kredisi

1 saat önce

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli özel ihtiyaç kredisi, System.String[]

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleriyle günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin liralık ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Müşterilere, ödemelerine 3 ay sonra da başlayabilme imkanı tanınan kampanya, 8-27 Eylül döneminde geçerli olacak.


İnternet bankacılığı, cep şubeleri veya banka şubelerinden başvuru yapılabilen kampanyaya, henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da şubeler haricinde TC kimlik numaralarını "5030"a mesaj göndererek katılabiliyor.

Finansbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş
Faizler düştükçe konut sektörü hareketleniyor Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli özel ihtiyaç kredisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]