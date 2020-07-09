QNB Finansbank'tan bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank, Kurban Bayramı'na özel, aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyası 9 -31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet ya da cep şubelerinden başvurularını yapabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise, TCKN yazıp 5030'a SMS göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilecek.