QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz İşe Devam Kredisi

QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi kapsamında KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.

Aydın, İşe Devam Kredisi'yle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.