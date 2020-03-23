QNB Finansbank'tan krediler için erteleme imkanı - Son Dakika
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QNB Finansbank'tan krediler için erteleme imkanı

6 saat önce

QNB Finansbank, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme imkanı sunuyor.

QNB Finansbank'tan krediler için erteleme imkanı, System.String[]

QNB Finansbank, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme imkanı sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Finansbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:44 Kaynak: AA

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