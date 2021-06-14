QNB Finansbank'tan yeşil tahvil ihracı

QNB Finansbank, ilk yeşil tahvil ihracını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ın sürdürülebilirlik performans kriterlerine dayalı 335 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi sürecinin Mayıs 2021'de başarıyla tamamlanmasının ardından bankanın 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracı, aynı zamanda EBRD'nin Türkiye'deki bir bankaya ilk yeşil tahvil yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri'ne uyumlu olarak, 3 yıl vadeli bu tahvilden sağlanan 50 milyon dolarlık kaynak, QNB Finansbank'ın portföyündeki uluslararası sertifikasyona sahip yeşil bina projelerini finanse etmek için kullanılacak.

"Sendikasyon kredimizden elde edilen finansman Türk ekonomisini desteklemek amacıyla kullanılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, EBRD'nin desteği ile gerçekleştirdikleri bu yeşil tahvil ihracının, QNB Finansbank için bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bankamızın, uluslararası finansman kaynaklarını başarıyla çeşitlendirebildiğini, yatırımcıların bankamıza olan güvenini, sağlam finansal temellerimizi ve performansımızı gösteriyor. Yeşil sürdürülebilir kredi kullandırma fırsatlarını aktif şekilde destekleyen, net bir sürdürülebilirlik stratejisine ve yol haritasına sahip olduğumuzu da ortaya koyuyor. Bu yeşil tahvil ihracını, QNB Finansbank'ın portföyünde bulunan uluslararası sertifikasyona sahip yeşil bina projelerinin finansmanında kullanacağız. Mayıs 2021'de yenilediğimiz sendikasyon kredimizden elde edilen finansman da yine Türk ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullanılıyor. Bu kaynaklar sürdürülebilirlik konusunda bankamızın taahhütlerindeki kararlılığını da ortaya koyuyor. EBRD ile olan iş birliğimiz, yalnız bu ortak amaca hizmet etmekle kalmayıp sürdürülebilir ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen bir kaynak havuzu oluşturmamıza da imkan sağlıyor."

Verilen bilgiye göre, QNB Grubu, ICMA yeşil tahvil ilkeleri, sosyal tahvil ilkeleri ve sürdürülebilir tahvil ilkeleriyle tamamen uyumlu bir Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Tahvil (GSSB) Çerçevesi oluşturdu.

Sektördeki en iyi uygulamaların gerektirdiği biçimde QNB Grubu, çerçevenin ICMA ilkeleri ve yönlendirici kuralları ile tam uyum içinde olduğunu teyit eden bir İkinci Taraf Görüşü (SPO) aldı. QNB Finansbank'ın yeşil tahvili, QNB Grubu'nun GSSB çerçevesi kapsamında ihraç ediliyor.

QNB Grubu, müşteri ve paydaşlarının yararına uzun vadeli finansal, çevresel, sosyal ve etik değer oluşturma amacıyla grup genelinde geçerli bir sürdürülebilirlik çerçevesi tanımladı. Sürdürülebilirlik çerçevesi, QNB'nin, hizmet verdiği toplumlarda sürdürülebilir finans, sürdürülebilir operasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir finansal performans hedefini destekliyor.