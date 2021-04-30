QNB Finansbank'tan yılın ilk 3 ayında 697 milyon TL net kar

QNB Finansbank'ın 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde, net karı 697 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Finansbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde reel sektöre desteğini artırarak sürdürürken, istikrarlı bir şekilde büyümeye de devam etti.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 10 artarak 249 milyar 727 milyon TL'ye ulaşırken, aynı dönemde net krediler yüzde 6 artarak 147 milyar 58 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 15 artarak 144 milyar 861 milyon TL'ye çıktı.

2021 yılının ilk 3 aylık döneminde, bankanın net karı 697 milyon TL olarak gerçekleşti.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, bankanın toplam özkaynaklar 2020 yıl sonuna göre yüzde 2 artış kaydederek 19 milyar 601 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2021 yılının ilk 3 aylık dönemini öncelikli olarak çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak ve reel sektörü, ekonomik büyümeyi desteklemek odaklı kararlar alarak geçirdiklerini belirtti.