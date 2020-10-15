QNB Finansbank ve AliExpress'ten e-ihracat yapan KOBİ'lere özel fırsat - Son Dakika

QNB Finansbank ve AliExpress'ten e-ihracat yapan KOBİ'lere özel fırsat

15.10.2020 11:57
QNB Finansbank ve AliExpress'ten e-ihracat yapan KOBİ'lere özel fırsat, System.String[]

QNB Finansbank-AliExpress iş birliği çerçevesinde, AliExpress'te 150'den fazla ülkeye satış yapan ihracatçılar, QNB Finansbank hesabına gelecek ihracat bedellerindeki transfer masraflarında avantaj sahibi olacak.

QNB Finansbank-AliExpress iş birliği çerçevesinde, AliExpress'te 150'den fazla ülkeye satış yapan ihracatçılar, QNB Finansbank hesabına gelecek ihracat bedellerindeki transfer masraflarında avantaj sahibi olacak.

QNB Finansbank açıklamasına göre, AliExpress'te 150'den fazla ülkeye satış yapan ihracatçılar, ilk ihracat bedeli ardından bir yıl boyunca ATM'den para çekme limitlerinde artış, bankacılık işlemlerinde ücret istisnası sağlayan KOBİ Rahat paketlerinden indirimli olarak faydalanma hakkı ve Dijital Köprü üyeliği avantajlarını elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, müşterilerin dijital dünyaya ayak uydurmaları ve e-ticaretin sunduğu imkanlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri iş birliğiyle tüm ihracatçıların uluslararası pazarlarda var olmalarını ve rekabet edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tan, Türkiye'nin en büyük itici gücü olan ihracatçıların desteklenmesinin Türkiye ekonomisinin de desteklenmesi anlamına geldiğine işaret ederek, "Dijital ve teknolojik gelişmelere paralel olarak son dönemde yaşadığımız pandemiyle de birlikte, büyüklüğü 80 milyar doları aşan e-ticaret artık alternatif bir kanal değil. Türkiye'deki ihracatçı KOBİ'lerin de bu alandaki gelişmelerden faydalanmaları, markalarını büyütmeleri ve rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla QNB Finansbank olarak AliExpress ile Türkiye'deki ilk iş birliğine imza atan banka olduk. Bu iş birliği ile platformda yer alan Türk ihracatçılara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Finansbank, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank ve AliExpress'ten e-ihracat yapan KOBİ'lere özel fırsat - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu         
11:14
Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti         
11:07
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı         
09:33
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 12:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: QNB Finansbank ve AliExpress'ten e-ihracat yapan KOBİ'lere özel fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei