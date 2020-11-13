QNB Finansbank ve Enpara.com, AppGallery'de - Son Dakika

QNB Finansbank ve Enpara.com, AppGallery'de

13.11.2020 09:59
QNB Finansbank ve Enpara.com, AppGallery'de, System.String[]

QNB Finansbank Cep Şubesi ve Enpara.com Cep Şubesi altyapıları Huawei Mobil Servisler'e (HMS) uyumlu hale getirilerek AppGallery'de kullanıma sunuldu.

QNB Finansbank Cep Şubesi ve Enpara.com Cep Şubesi altyapıları Huawei Mobil Servisler'e (HMS) uyumlu hale getirilerek AppGallery'de kullanıma sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, QNB Finansbank Cep Şubesi'nden para transferlerin ve fatura/kurum ödemeleri yapılabiliyor; hesap hareketleri gözlemlenebiliyor, kredi ve kredi kartı başvurusunda bulunulabiliyor, kredi kartı veya kredi taksit ödemeleri gerçekleştirilebiliyor ve döviz alış satış işlemleri yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra karekod ile kartsız para çekme, e-Devlet Kapısı'na giriş, "Anında Destek" ile yazışarak işlem yapma gibi daha birçok bankacılık işlemi mobil uygulamadan gerçekleştirilebiliyor. Karekod tarama, temassız işlem ve haritalar gibi HMS altyapısı hizmetleri ile donatılan QNB Finansbank Cep Şubesi, milyonlarca AppGallery kullanıcısının hizmetine sunuldu.

2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, bugün 2,3 milyon bireysel müşteriye ve 60 bin KOBİ'ye sadece dijital kanallar üzerinden masrafsız bankacılık hizmeti sunan Enpara.com'un mobil uygulaması Enpara.com Cep Şubesi de tamamladığı HMS entegrasyonları ile tüm işlevlerini AppGallery kullanıcılarına sunmaya başladı.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Ayrıca, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için kullanım deneyimi oluşturmayı sürdürüyor.

Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Huawei AppGallery, basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcılar, bulamadığı bir uygulama varsa, uygulama adını "İstek Listesi"ne gönderebiliyor. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Finansbank, E Devlet, Fatura, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank ve Enpara.com, AppGallery'de - Son Dakika Ekonomi


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