QNB First Doctors 36. Doktorlar Tenis Turnuvası sona erdi

15- 22 Haziran 2019 tarihleri arasında QNB First ana sponsorluğunda ve TED Spor Kulübü ev sahipliğinde 150'ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen, QNB First Doctors 36. Doktorlar Tenis Turnuvası 22 Haziran Cumartesi günü oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Turnuva, açık tek kadınlar, açık tek erkekler, 40+ tek erkekler, 50+ tek erkekler, 60+ tek erkekler, 70+ tek erkekler, çift erkekler, karışık çiftler ve kadın- erkek eczacı ve diş hekimleri kategorilerinden oluştu.

Turnuvaya katılan sporcular arasında bulunan ünlü şarkıcı aynı zamanda da doktor olan Ferhat Göçer, finale yükselerek milli takıma girecek sporcular arasına katıldı. Ferhat Göçer, bu yıl Romanya'da düzenlenecek 32. Balkan Şampiyonası'nda milli takım formasıyla kortlarda yer alacak.

Altı yıldır isim sponsoru olarak turnuvaya destek veren QNB Finansbank'a katkılarından dolayı TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz tarafından Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Yönetimi Bölüm Müdürü Feyyaz Bicak'a teşekkür plaketi takdim edildi.