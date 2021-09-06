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QNB First ve QNB First Dijital'e bir ödül daha - Son Dakika

QNB First ve QNB First Dijital'e bir ödül daha

06.09.2021 12:11
QNB First ve QNB First Dijital'e bir ödül daha, System.String[]

QNB Finansbank'ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First ve QNB First Dijital, Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan 18. Uluslararası Stevie İş Ödülleri'nde sunduğu ürün ve hizmetleriyle 'Müşteri Memnuniyetinde Başarı' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First ve QNB First Dijital, Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan 18. Uluslararası Stevie İş Ödülleri'nde sunduğu ürün ve hizmetleriyle 'Müşteri Memnuniyetinde Başarı' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, QNB Finansbank'ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First ve bu dünyaya özel olarak tasarlanan mobil ara yüz olan QNB First Dijital, Amerika'nın en önemli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan 18. Uluslararası Stevie İş Ödülleri'nde 'Müşteri Memnuniyetinde Başarı' kategorisinde Bronz Stevie'nin sahibi oldu.

QNB First ve Private Banking müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir mobil arayüz olan QNB First Dijital, QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor. QNB First ve Private Banking müşterileri, farklı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan, kendilerine özel yeni bir ara yüz ile hizmet alabildikleri QNB Mobil üzerinden tüm bu ayrıcalıklara ve iş birliği sağlanan tüm firmalara online entegrasyonlar aracılığıyla ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, birikimlerini değerlendirmek için QNB Finansbank'ı tercih eden müşterilere yönelik ayrıcalıklı ürün ve hizmetleri QNB'nin global markası olan QNB First ile sunmaya devam ettiklerini belirtti.

QNB Finansbank olarak QNB First dünyasına üye olan müşterilere bankacılıkta öncelikli ve özel tasarlanmış hizmetler sağlarken, müşterilerin günlük yaşamlarına yönelik çok özel ayrıcalık ve deneyimler de sunduklarını aktaran Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"QNB First Dijital ile ücretsiz bankacılık, uygulama üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden Mil kazandıran sadakat programı, QNB First Kütüphane ile ücretsiz kitap hediyesi, Apple uygulamaları ve Netflix'te indirim, adrese teslim ücretsiz kuru temizleme gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ve uçtan uca tüm süreçlerini dijital olarak tasarladığımız pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında da QNB First ve QNB First Dijital uygulaması ile uluslararası ödüllerin sahibi olduk. Şimdi de 'Müşteri Memnuniyetinde Başarı' kategorisinde aldığımız bu ödül hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de dijital inovasyon ve teknoloji kullanımı alanlarında ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık ekibi olarak; en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an, sınıfının en iyisi finansal çözümler ve hayata dair benzersiz ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Finansbank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel QNB First ve QNB First Dijital'e bir ödül daha - Son Dakika


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