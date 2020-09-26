QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. dönem girişimleri mezun oldu - Son Dakika

QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. dönem girişimleri mezun oldu

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nda, 2. dönem girişimleri mezun olurken, 3. dönem için başvurular başladı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. dönem girişimleri mezun oldu, System.String[]

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nda, 2. dönem girişimleri mezun olurken, 3. dönem için başvurular başladı.

QNBEYOND'dan yapılan açıklamaya göre, QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. Dönemi, YouTube üzerinden online olarak düzenlenen "Demo Day3 etkinliği ile son buldu. Programa katılan 11 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day'de dikkat çekici iş birlikleri ve büyüme oranları paylaşıldı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemine katılan 11 girişim, QNB Finansbank ile iş birliğine imza atan 7 girişim ve devam eden PoC (Kavram Kanıtlama Çalışması) adedi 4 olarak açıklandı.

Demo Day'de girişimlerin, ciro ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, yayına giren ürünleri, yaptıkları ilk satışlar, alınan lisans ve gidilen iş ortaklıkları gibi konular dikkati çekti.

Üçüncü dönem başvuruları Demo Day ile aynı gün açılan QNBEYOND Hızlandırma Programı'na girişimciler, bugün itibarıyla başvuru yapabilecek.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nda yer alan 11 girişim ve program boyunca gösterdikleri gelişmeler şöyle:

"Akıllı Param: Türkiye'deki yapay zekaya sahip ilk Robo Danışman olan Akıllı Param, daha fazla birikim yapmanıza ve daha iyi getiriler elde etmenize yardımcı oluyor. Akıllı Param hızlandırma programı içinde QNB Finansinvest ile 'hisse senetleri piyasası için yapay zekaya sahip ilk Robo Danışman', QNB Finansportföy ile 'yapay zeka tarafından yönetilen ilk yatırım fonu' projelerini başlattı. İkas: İkas, perakendecilerin fiziksel ve online mağazalarını tek uygulamadan yönetmesini sağlıyor. QNB Finansbank ile Dijital Köprü için iş ortaklığına başlayan ve QNBEYOND Ventures'dan yatırım alan İkas, hızlandırma programı içinde cirosunu 3 kat büyütmeyi başardı. Kamion: Kamion, dijital bir lojistik platformudur. Şirketlerin kara taşımacılığı ihtiyaçlarını hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde karşılamalarını sağlar. Hızlandırma programı içinde faaliyetlerine başlayan Kamion, beta sürümünde yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve iki haftada tamamlanan teslimat sayısını ikiye katladı.

Lagom: Lagom, dağıtık veri kaynaklarında farklı yapılarda yer alan veri üzerinde siber güvenlik ve bilgi yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızlandırma programı içerisinde QNB Finansinvest'in ilk müşterilerinden biri olduğu Lagom, müşteri sayısını üçe yükseltmeyi başardı. Midas: Türk ve Amerikan hisse senetlerine komisyonsuz yatırım yapabileceğiniz Midas uygulaması ile dünyaca ünlü şirketlerin hikayelerine ortak olabilirsiniz. Hızlandırma programı içerisinde SPK lisansını alan ve ekibini büyüten Midas, bekleme listesini açarak yoğun bir ilgi gördü. MindBehind: Farklı platformlar ile entegre şekilde çalışan chatbot oluşturma yazılımı olan MindBehind'ın, hızlandırma programı içerisinde müşterilerinden biri de QNB eFinans oldu. QNB Finansbank ile Dijital Köprü için iş ortaklığına başlayan MindBehind, 'Conversational Commerce' yani 'Konuşarak Ticaret' dikeyine yoğunlaştı. MindBehind platformu bugüne kadar 10 milyon müşteri görüşmesine aracılık etti.

NavlunGO: Navlungo, ihracat ve ithalat yapan firmalarla lojistik servislerini kolayca bulma ve yönetme şansı sunan teknoloji platformudur. Hızlandırma programı içinde QNB Finansbank ile Dijital Köprü için iş ortaklığına başlayan Navlungo, müşteri sayısında 6 kat büyüdü. Piple: Piple, iletişim, performans, planlama ve kolobrasyon özelliklerini tek bir çatı altında toplayan yeni nesil iş gücü ve ekip yönetim aracıdır. Hızlandırma programı içerisinde iki yeni ürün lansmanı yapan Piple, kullanıcı sayısını 25 bine taşımayı başardı. Varco: Türkiye'nin masrafsız dijital cüzdanı Varco, avantajlı kurlardan döviz değişimi ve yurt dışında komisyonsuz harcama gibi inovatif çözümler sunan bir 'neo-bank' projesidir. Hızlandırma programı içerisinde sırasıyla Param, Visa ve AustriaCard ile iş ortaklığına imza atan Varco, QNB Finansbank ile döviz değişimi konusunda iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı beta olarak yayın hayatına başlayan Varco, 5 günde 5 farklı ülkeden kullanıcı edinmeyi başardı.

Workiom: KOBİ'ler için bulut tabanlı, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir veri yönetimi platformu sunan Workiom, SaaS iş modeline sahip. Hızlandırma programı sonunda 3 bin 300 dolar tekrar eden gelire ulaşan Workiom, 112'den fazla müşteriye ve 3 binden fazla kullanıcıya ulaştı. YapıRadar.com: Müteahhitler ve tedarikçiler arasındaki ticareti kolaylaştıran yeni nesil dijital bilgi platformu olan YapıRadar.com, hızlandırma programı içerisinde gösterdiği büyüme ile geçen yıla göre cirosunu yüzde 372, müşteri sayısını ise yüzde 435 artırmayı başardı."

Finansbank, Türkiye, Yatırım, Mezun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. dönem girişimleri mezun oldu - Son Dakika

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