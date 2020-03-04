QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem girişimleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem girişimleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem girişimleri belli oldu

6 saat önce

QNB Finansbank bünyesinde yer alan QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemine kabul edilen 11 girişim belli oldu.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem girişimleri belli oldu, System.String[]

QNB Finansbank bünyesinde yer alan QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemine kabul edilen 11 girişim belli oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, belirlenen girişimler, dört ay süreyle güçlü bir mentor ağı, onlarca iş ortağı, QNB Finansbank'ın üst düzey bir yöneticisiyle beraber çalışma, ofis alanı ve hibe desteği gibi çok sayıda faydadan yararlanacaklar.

Haziran ayındaki Demo Day ile programdan mezun olacak QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem girişimleri arasında hem fintech hem de perakende ve lojistik gibi pazarlara odaklanan girişimler yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, 2019'da QNBEYOND'un birinci dönem mezunu, sekiz girişimden biri olan Kassa QNB Finansbank'tan yatırım alırken, üç farklı girişimle de geniş çaplı iş birliğine gitti.

İkinci dönemde belirlenen girişimler, Akıllı Param, ikas, Kamion, Lagom, Midas, MindBehind, Navlungo, Piple, Varco, Workiom ve YapıRadar olarak açıklandı.

Finansbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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