QNET'e 2020 Dijital İş Ödülü - Son Dakika

QNET'e 2020 Dijital İş Ödülü

08.01.2021 11:45
QNET'e 2020 Dijital İş Ödülü, System.String[]

QNET, Avrupa'nın en büyük ağ pazarlama gazetesi Network-Karriere tarafından, '2020 Dijital İş Ödülü'ne layık görüldü.

QNET, Avrupa'nın en büyük ağ pazarlama gazetesi Network-Karriere tarafından, '2020 Dijital İş Ödülü'ne layık görüldü.

QN Europe, pandemi döneminde hızla hayata geçirdiği dijital çözümleri sayesinde, Avrupa'daki Doğrudan Satış ve Network Pazarlama endüstrisinin önde gelen ticaret yayını Network-Karriere tarafından '2020 Dijital İş Ödülü'ne (Digital Business Award) layık görüldü. Covid-19 salgınında hızla hayata geçirdiği dijital çözümleri sayesinde ödül kazanan QNET Europe, pandemi sürecinde 7 dilde hafta-da 20 çevrimiçi/online iş sunumu gerçekleştirmeye başladı, distribütörlerinin sosyal medyayı etkili kullanmaları için online workshoplar düzenledi ve yeni distribütörlere işletme konusunda koçluk yapan çevrimiçi bir iş akademisi kurdu.

Dünyanın dört bir yanında ülkeler karantinaya girerken ve özellikle Avrupa'da vakalarda büyük bir artış yaşanırken, ilişkiye dayalı pazarlamaya ve birebir satışlara dayanan doğrudan satış endüstrisi oldukça etkilendi. QN Europe ise; distribütör ağının (networkü), işlerin duraksayacağı ve ağır darbe alacağı öngörüsüyle hareket etti. QN Europe Genel Müdürü Jéröme Hoerth ve ekibi, distribütör ağının işlerinin etkili bir şekilde dijitalleşmesini sağlamak için çok hızlı bir şekilde önlemler uygulamaya başladı. Daha önce işlerini yürütmek için yüz yüze etkileşimlerle yol alan şirket, dijital odaklı bir yaklaşıma geçerken uzaktan çalışmaya uyum sağladı.

Dijitalleşmeye doğru ilerleyen bir dünyada QNET'in networkü destekleme çabasını takdir eden ödülle ilgili bir değerlendirme yapan Jéröme Hoerth; "Distribütör ağımız, işimizin merkezinde yer alıyor. İş çabalarını ve ihtiyaç duydukları araçları ve desteği verebilmek için bunu sorunsuz bir şekilde çevrimiçi hale getirmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Dijital iletişime bu kadar hızlı geçiş yapmak kolay bir iş değildi. Avrupa'nın birçok yerinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, ağımıza en başından itibaren en az 3 dilde destek sağlamamız gerekiyordu" diye konuştu.

Çevrimiçi iş akademisi kurdu

QN Europe'daki dijitalleşme sürecinin pandemi öncesinde başladığını ancak hayata geçirilmesinin daha sonrası için planlandığını kaydeden Hoerth, Covid-19'un, QN Europe'u hızlı bir şekilde adapte olmaya ve planlar uygulamaya zorladığını ifade etti. Hoerth, şöyle konuştu: "Pandemiden kısa bir süre sonra QN Europe, bölge genelinde 7 dilde haftada 20 çevrimiçi/online iş sunumu yapmaya başladı. Ayrıca bu süreçte, distribütörlerimizi iş kurarken sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanma konusunda eğitmek için online workshoplar düzenledik. Ekiplerimizi motive etmek için sanal iletişim araçlarını keşfetmelerine de yardımcı olduk. Buna ek olarak, QN Europe, yeni distribütörlere işletme konusunda koçluk yapan ve onlara destek veren bir çevrimiçi iş akademisi kurdu."

Caluza: "Pandemide sayısız zorluğun üstesinden geldik"

QNET CEO'su Malou Caluza ise, "Hepimizin bildiği gibi, Covid-19 salgını çok fazla tedirginlik ve belirsizliğe neden oldu. Bu süreçte QN Europe ekibinin şimdiye kadar yaptıklarından ise son derece gurur duyuyorum. Bu ödül, onların ve hepimizin sıkı çalışmalarının bir kanıtı. Doğrudan pazarlamanın bu zor zamanlarda tam olarak desteklenmesini sağlamak için dijital stratejilerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sosyal mesafeli bir toplum anlayışına uyum sağlamamız için açık ve etkili iletişim hatları kurmamız önemli" diye konuştu.

"Ödüllü bir yıl oldu"

'2020 Dijital İş Ödülü', firmanın 2020 yılında aldığı altıncı ödül. Şirket bu yılın başında 7. 2020 Müşteri Satış ve Servis Dünya Ödülleri'nde (7th Annual 2020 Customer Sales and Service World Awards) Gold Globee International Award ödülünü aldı. 17. MarCom Ödülleri 2020'de ise 3 altın ödüle layık görülürken, 2020 International Business Awards ve Stevie Asia-Pacific 2020 ödüllerinde de bronz ödülleri topladı.

Avrupa'nın en uzun süredir devam eden pazarlama ağı ve doğrudan satış sektörü yayıncısı olan Network-Karriere, 18 yıl önce ağ pazarlaması endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olarak, ağ pazarlama distribütörlerin ve ilgili şirketlerin sıkı çalışmalarını ve başarılarını rapor etmek ve tanımak için Bernd Seitz tarafından kuruldu. Şu anda Network-Karriere'nin dünya çapında 320.000'den fazla kayıtlı okuyucusu bulunuyor. Verdiği yıllık ödüller ise sektöre özgü olarak, şirketlerin güncel olaylara ve ağlarının refahına nasıl katkıda bulunabileceklerine göre şekilleniyor. - İSTANBUL

QNET'e 2020 Dijital İş Ödülü

Digital Business, Koronavirüs, Europe, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel QNET'e 2020 Dijital İş Ödülü - Son Dakika


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