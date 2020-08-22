QR kodu olmayanlar KKTC'ye giremeyecek - Son Dakika

Türkiye'den gelen yolcuların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde QR kodu aranma şartı getirildi.

KKTX Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ülkeye gelecek yolcuların belgelerinde QR kodu bulunma şartı getirildi. QR kodu bulunmayan yolcuların KKTC'ye girişlerine izin verilmeyecek ve geldiği yere geri gönderileceği belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, adaya gelecek kişilerin mağduriyet yaşamaması için yolcuların uçağa ya da gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerektiği kaydedildi.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası/Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanacağı belirtildi. - LEFKOŞA