Qras, Bomonti Showroom'daki Lansmanı İle Merhaba Dedi

QRAS'ın 2019 İlkbahar-Yaz sezonunun lansmanı 6 Şubat Çarşamba günü, Bomonti'deki QRAS Showroom'da gerçekleşti. İş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin kadınlar ''minimalizm'' konseptli davetin tadını çıkardı.

Her kadın iyi giyinmek ister. QRAS; kadının dilinden anlayan bir marka olarak önce hayal edildi, sonra emekle, özenle üretildi ve heyecanla hayata geçti. QRAS'ın 2019 İlkbahar-Yaz sezonunun lansmanı 6 Şubat Çarşamba günü, Bomonti'deki QRAS Showroom'da gerçekleşti. İş, sanat, cemiyet hayatından seçkin kadınların katıldığı lansmanda QRAS Kurucu Ortağı ve Baş Tasarımcısı Hicran Kaya sadeliğe vurgu yapan tasarımlarıyla misafirlerden tam not aldı. Lansman konsepti olarak da kadının dilinden anlayan ve minimalizmi konu alan detaylar dikkat çekti.

Doğallığı vurgulayan yekpare ahşap masa ve beyaz sunum tabakları, gün ışığından beslenen doğal aydınlatma, showroomda sadece QRAS elbiselerinin dikkat çekmesi için beyaza boyanan duvarlarla perçinlenen mimari detaylar ile de markanın çıkış noktası minimalizme vurgu yapıldı.

QRAS 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda; metropolde yaşayan, keşfetmeyi, üretmeyi, gezmeyi, çalışmayı, hayal etmeyi seven tüm sosyal kadınlar için uygun minimalist tasarımlar yer alıyor. QRAS kadınları kendine en uygun elbiseyi sadece sezon için değil, uzun yıllar rahatlıkla kullanmak için seçiyor. Spor Şık, Günlük Şık ve Davet adlı 3 ayrı koleksiyon sayesinde kadınlar her mevsim ve her an şık olmanın keyfini yaşıyor.

Yaz sıcağında da olsa stilini minimal giyim ile yansıtan ve modest fashion seçimlerinde rahatlığından ödün vermeyen kadınlar için QRAS biçilmiş kaftan. Örme ve dokuma kumaşlarıyla, nefes alan elbiseler üreten QRAS'ın sağlık açısından terletmeyen, vücudun her mevsim hava almasını sağlayan tasarımları hayat kurtarıyor.

QRAS ile ilgili daha fazla bilgi için @qrasstudio instagram hesabını inceleyebilir, Bomonti'deki QRAS Showroom'u ziyaret edebilir, çok yakında açılacak olan www.qrasstudio.com'dan yapacağınız online alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.