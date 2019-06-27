Son Dakika Haberleri: Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi
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Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

11 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Qu Dongyu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yeni Genel Direktörü seçildi.

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti'nden Qu Dongyu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yeni Genel Direktörü seçildi.
FAO'nun üst düzey yönetici organı olan FAO Konferansı'nın 23 Haziran'daki 41. Oturumu'nda gerçekleşen seçim sonucu 191 oyun 108'ini alarak ilk turda çoğunluğu sağlayan  Çin Halk Cumhuriyeti  Tarım ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı Qu Dongyu FAO yeni Genel Direktörü seçildi.
Qu Dongyu, Örgütün 16 Ekim 1945'teki kuruluşundan itibaren FAO'nun dokuzuncu Genel Direktörü olacak. José Graziano da Silva'dan görevini 1 Ağustos 2019'da devralacak olan Dongyu 31 Temmuz 2023'e kadar hizmet verecek. (Fotoğraflı)


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Ekonomi
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