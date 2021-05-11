Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı - Son Dakika

Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı

11.05.2021 09:45
Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı, System.String[]

Türkiye'nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden Qua Granite'nin, ilk çeyrek net karı 6,8 kat artışla 45,6 milyon TL oldu.

Türkiye'nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden Qua Granite'nin, ilk çeyrek net karı 6,8 kat artışla 45,6 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qua Granite ve bağlı ortaklığının konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 64 artışla 202,4 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 195 artarak 72,5 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 35,8 oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 20,0 seviyesinde bulunuyordu. Şirket ilk çeyrek boyunca yaşanan elverişsiz kur hareketlerine rağmen, net karını 6,8 kat artırarak 45,6 milyon TL'ye ulaştırma başarısını gösterdi. Bu sonuçlarla şirket, kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede en yüksek satış hasılatına, faaliyet ve net karına ulaştı.

İhracat gelirleri yüzde 44 arttı

Qua Granite, 60'dan fazla ülkeye ticaret yaparken, yurt dışına satışlardan 98,4 milyon TL gelir elde etti. Şirket, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ihracat gelirlerini yüzde 44 artırdı.

İhracat gelirlerinin net satış gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 49 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte üretim ve satış miktarını da artırmayı sürdüren Qua Granite, yılın ilk üç ayında teknik granit üretim ve üretimden satış miktarını geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 29,7 ve yüzde 28,5 artırarak, 2 bin 841 bin metrekare üretim ve 2 bin 797 bin metrekare satış gerçekleştirerek son beş yılın en yüksek performansına da imza attı.

"Mevcut kapasitemizi 3 kat artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, "Yılın ilk çeyreğinde, tüm operasyonel ve finansal göstergeler açısından rekorlar kırdığımız, çift haneli gelir büyümesi ve güçlü karlılığımızın devam ettiği başarılı bir dönem oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın ortamında alınan hızlı ve etkin önlemler, yüksek karlılık, ihtiyatlı yatırım harcaması ve sıkı işletme sermayesi yönetimiyle birlikte güçlü serbest nakit akımı yaratmaya devam ettiklerini belirten Ercan, olası tedarik sıkıntılarına önlem olarak, ham madde stoklarını artırdıklarını ve olası tahsilat gecikmeleri için nakit ve nakit benzeri pozisyonunu ilk çeyrekte 28 milyon TL olarak koruduklarını bildirdi.

Ercan, mevcut kapasitenin 3 kat artırılmasına dönük olarak aldıkları teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları planladıkları çerçeve ve zamanlamada tüm hızıyla ilerlediğini vurguladı.

Türk Lirası, İhracat, Türkiye, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:05 ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı
10:02 İki tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
10:01 İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici
09:59 Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum
09:56 MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
09:19 Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor! Barış ve Zeynep'i mutlu son bekliyor
09:15 Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
09:14 Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak         
09:15
Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi         
02:21
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 10:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Qua Granite, ilk çeyrekte net kârını yaklaşık 7 kat artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement