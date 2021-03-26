Qua Granite'in halka arzı 31 Mart-1 Nisan'da gerçekleşecek

2015 yılında kurulan ve 2020 sonu itibariyle 703 milyon TL hasılat elde eden Qua Granite'in halka arzı 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Qua Granite açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Qua Granite'in halka arzını onayını takiben 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde 16,46 TL fiyatla, Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzı sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa'da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak. Halka arzda Qua Granit'in sermayesi 105 milyon TL'den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL'ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL'si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.

2015 yılında kurulan Qua Granite, 2020 sonu itibariyle 703 milyon TL hasılat elde eden ve yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin yalnızca teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden biri.

Üretimini Aydın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 232 bin 965 metrekare açık, 79 bin 630 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdüren Qua Granite, "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımını ise 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyor.