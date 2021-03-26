Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan'da yapılacak

Qua Granite şirketinin daha önce 31 Mart-1 Nisan olarak belirlenen halka arz tarihi, diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 5-6 Nisan olarak revize edildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Qua Granite'in halka arzını onayını takiben 5-6 Nisan tarihlerinde 16,46 TL fiyatla, Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzı sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa'da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak.

Halka arzda Qua Granit'in sermayesi 105 milyon TL'den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL'ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL'si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.