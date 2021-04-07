Qua Granite'in halka arzında yatırımcı rekoru kırıldı - Son Dakika

Qua Granite'in halka arzında yatırımcı rekoru kırıldı

07.04.2021 17:11
Qua Granite'in halka arzında yatırımcı rekoru kırıldı, System.String[]

İnfo Yatırım aracılığında, 2018'den bu yana borsaya açılan şirketlerin en büyüğü olan Qua Granite'in borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında, talep gösteren yatırımcı sayısında rekor katılım gerçekleşti.

İnfo Yatırım aracılığında, 2018'den bu yana borsaya açılan şirketlerin en büyüğü olan Qua Granite'in borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında, talep gösteren yatırımcı sayısında rekor katılım gerçekleşti.

Qua Granite açıklamasına göre, Borsa İstanbul'a (BİST) son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak adım atacak olan, Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticilerinden Qua Granite'in 5-6 Nisan'da gerçekleşen halka arzına bugüne kadarki en yüksek yatırımcı katılımı sağlandı.

Halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olan halka arzda, satılan toplam 24 milyon adet payın 15 milyon adeti sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon adeti de ortak satışı şeklinde gerçekleşti.

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olurken, borsa onayını takiben Qua Granite payları QUAGR koduyla BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz fiyatının 16,46 TL olduğu halka arza, 139 milyon 132 bin 288 adet karşılığı 2,3 milyar TL'lik talep geldi. Böylelikle borsada satış yöntemiyle yapılan halka arzlar içerisindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldı.

İnfo Yatırım, Türkiye'de son üç yılın en büyük şirket halka arzına imza attı

Açıklamada verilen bilgilere göre, İnfo Yatırım aracılığında, bireysel yatırımcıları ve eşit dağıtımı ön plana çıkaran borsada satış yönteminin uygulandığı halka arza tüm aracı kurumlar üzerinden yoğun bir yatırımcı katılımı yaşandı.

Toplam 846 bin 353 yatırımcı sayısıyla önemli bir rakama ulaşıldı.

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, şirketin geleceğine güvenerek halka arza yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ederek, "Qua Granite olarak halka arz öncesinde başladığımız ve kapasitemizi 3 katına çıkaracak yatırımı planlandığı şekilde devreye alarak, yatırımcıların bize duyduğu güveni layıkıyla yerine getirebilmek için var gücümüzle üretim ve satışlarımızı artırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde özellikle halka arzlar yoluyla yatırımcı sayılarında ciddi artış yaşandığını ifade eden İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler ise, Qua Granite halka arzına toplam yatırımcı sayısının yaklaşık üçte birinin katıldığını kaydetti.

Böylece, özünde sermayenin tabana yayılmasını hedefleyen halka arz kavramının yerini bulduğunu aktaran Güler, "Halka arza gösterilen ilginin, önümüzdeki dönem için referans niteliği taşıyacağına ve borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğine inanıyoruz. Başta halka arza yoğun katılım gösteren tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara olmak üzere, halka arzın başarıyla gerçekleşmesi için emir iletimine aracılık eden tüm yatırım kuruluşlarına, bu süreçte bizlere her türlü desteği veren Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Türk Lirası, Yatırımcı, Halka arz, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Qua Granite'in halka arzında yatırımcı rekoru kırıldı - Son Dakika Ekonomi


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