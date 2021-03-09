Qua Granite, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz için başvuru yaptı - Son Dakika

Qua Granite, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz için başvuru yaptı

09.03.2021 11:45
Qua Granite, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz için başvuru yaptı, System.String[]

Qua Granite, şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvuru yaptı.

Qua Granite, şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvuru yaptı.

Qua Granite'den yapılan açıklamada, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arza aracılık ve danışmanlığını yaptığı süreçte, SPK ve Borsa İstanbul'un onay süreçlerini takiben şirket paylarının halka arz edileceği ifade edildi.

Şirketin geçen sene itibarıyla 703 milyon TL hasılat elde ettiği ve yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin yalnızca teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi olduğu aktarılan açıklamada, "Üretimini Aydın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdüren Qua Granite, kurulduğu günden bu yana markalaşmaya ve kurumsallaşmaya verdiği önem doğrultusunda halka açılmayı planlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "QUA GRANITE" markasına ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektöründe farklılaşan şirketin, "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığı dile getirildi.

Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla Qua Granite'in güçlü bir dağıtım kanalına sahip olduğu bildirilen açıklamada, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımını ise 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planladığı kaydedildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Qua Granite, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz için başvuru yaptı - Son Dakika Ekonomi


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