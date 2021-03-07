Qua Granite, kadın çalışan oranında sektörde "öncü" - Son Dakika

Qua Granite, kadın çalışan oranında sektörde "öncü"

07.03.2021 12:43
Qua Granite, kadın çalışan oranında sektörde

Yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan "en büyük" tesisine sahip Qua Granite, kadın istihdamı konusunda da sektöre "öncülük" ediyor.

Yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan "en büyük" tesisine sahip Qua Granite, kadın istihdamı konusunda da sektöre "öncülük" ediyor.

Qua Granite'den yapılan açıklamaya göre, kadın çalışan ortalamasının yüzde 12 olduğu sektörde, Qua Granite'te toplam çalışanların yüzde 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna sürdürülebilirlik açısından yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Qua Granite olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini, sürdürülebilirliğin en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Kurum içi uygulamalarımızla da kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmelerini destekliyoruz. Kadın istihdam oranını her şeyden önce bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda sektörümüze öncülük ediyoruz. Sektörümüzde üretim tesislerinde kadın çalıştırılması maalesef çok tercih edilmiyor. Oysa biz kadınlara eşit fırsatlar verildiğinde her işi en iyi şekilde yapabileceklerinin en büyük simgesiyiz. Sektördeki en yüksek kadın çalışan oranına sahip şirket olarak, sektörde granit üretiminde çalışan başına düşen en yüksek oran yine bize ait."

Ercan, kadın istihdamının kendilerine katacak güce inandıklarını ve bunu kanıtladıklarını aktararak, "Kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmesi, her alanda daha fazla görünür hale gelmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda tüm dünya olarak gidilecek çok yolumuzun olduğunu görüyoruz. Biz de kendi sektörümüzde bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla önümüzdeki dönemde de kadın çalışan oranında sektörümüze liderlik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Ercan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Qua Granite, kadın çalışan oranında sektörde 'öncü' - Son Dakika Ekonomi


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