QUA Granite'ye "Yılın İnovatif Yapı Ürünü Markası" ödülü - Son Dakika

QUA Granite, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın İnovatif Yapı Ürünü Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qua Granite, bu yıl ikincisi düzenlenen ve farklı sektörlerden birçok önemli markanın ödüllendirildiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yenilikçi ürünleriyle "Yılın İnovatif Yapı Ürünü Markası" ödülüne layık görüldü.

Açıklamaya göre, Qua Granite'nin ödülünü Ercan Şirketler Grubu bünyesindeki Allbatross Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serkan Önem aldı. Önem, törende yaptığı konuşmada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ercan'ın burada olamamasının sebebi yeni yatırımlarımız ve yeni üretim hatlarımızın başında olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Qua Granite yapımı hızla süren yeni üretim hatlarıyla şirketin inovatif ürünlerinin üretimine hız kazandırmayı hedefliyor. Nitelikli teknik granit üretimi ve ihracatında önemli bir pay edinen Qua Granite, bunun sonucu olarak satışlarının yaklaşık yüzde 50'sini ihracat üzerinden gerçekleştiriyor ve başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.