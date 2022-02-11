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Quad ittifakı ülkelerinin dışişleri bakanları Avustralya'da buluşacak - Son Dakika

Quad ittifakı ülkelerinin dışişleri bakanları Avustralya'da buluşacak

11.02.2022 07:55
Quad ittifakı ülkelerinin dışişleri bakanları Avustralya'da buluşacak

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanları "Quad ittifakının" koordinasyonu için Avustralya'da buluşacak.

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanları "Quad ittifakının" koordinasyonu için Avustralya'da buluşacak.

4 ülkenin Dışişleri Bakanları, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek Quad Bakanlar Zirvesinde iş birliği konularını ele alacak.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin ev sahipliğindeki toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar katılacak.

Toplantıda Hint-Pasifik'te seyrüsefer emniyeti, altyapının geliştirilmesi ile Kovid-19 salgınına karşı iş birliği mesajlarının verilmesi bekleniyor.

Japon kamu yayıncısı NHK'ya göre, Çin'in artan bölgesel faaliyetlerinin dikkate alınacağı toplantıda 4 ülkenin "serbest ve açık uluslararası düzen" vurgusu yapması bekleniyor.

Quad ittifakı ülkelerinin liderlerinin 2022'nin ilk yarısında Japonya'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Japonya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Quad ittifakı ülkelerinin dışişleri bakanları Avustralya'da buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Quad ittifakı ülkelerinin dışişleri bakanları Avustralya'da buluşacak - Son Dakika
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