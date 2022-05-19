Quad Liderler Zirvesi için Tokyo'da 18 bin polis konuşlandırılacak - Son Dakika
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Quad Liderler Zirvesi için Tokyo'da 18 bin polis konuşlandırılacak

19.05.2022 18:08
Quad Liderler Zirvesi için Tokyo'da 18 bin polis konuşlandırılacak

Japonya, gelecek yapılacak Quad Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde 18 bin polis gücü konuşlandıracak.

Japonya, gelecek yapılacak Quad Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde 18 bin polis gücü konuşlandıracak.

Japonya'nın başkenti Tokyo 24 Mayıs'ta, 4 ülke liderinin katılacağı Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kritik zirve kapsamında kentte güvenliğin artırılması amacıyla başkent geneline yaklaşık 18 bin kişilik polis gücü görev yapacak.

Şehrin önemli güzergahlarından Tokyo Metropolitan Otoyolunda 22 Mayıs'tan itibaren 3 gün boyunca trafik sınırlamaları uygulanacak.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğini çevreleyen caddenin de denetlenmesi için çevik kuvvet sevk edilecek.

Tokyo polisi, hükümet binalarının yanı sıra, büyük kalabalıkların toplanabileceği Tokyo İstasyonu, Haneda Havalimanı ile liderlerin konaklayacağı lokasyonlarda da önlemleri artıracak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve " Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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