Son Dakika Haberleri: Qualcomm'dan Sektörün İlk 5g Mobil Platformu

Qualcomm'dan Sektörün İlk 5g Mobil Platformu

52 dakika önce

Qualcomm Technologies SoC'ye entegre edilmiş 5G'li Snapdragon Mobil Platformunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı.

Qualcomm'dan Sektörün İlk 5g Mobil Platformu, System.String[]
Qualcomm Technologies SoC'ye entegre edilmiş 5G'li Snapdragon Mobil Platformunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı.

Qualcomm, "Snapdragon X50, X55 ve RF Front End" çözümlerini yeni 5G mobil platformuna aktararak küresel mobil ekosisteminin hızlı 5G adaptasyonu için ihtiyaç duyduğu esneklik ve ölçeklenebilirliği sağlamayı hedefleniyor.

Qualcomm Başkanı Christiano Amon, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ARGE departmanımız ve önde gelen mobil platformlarımız telefon üreticilerinin inovatif olmasını ve büyük buluşlar geliştirmesini mümkün hale getiriyor. Çığır açan 5G çok modlu modemimizin ve aplikasyon işlenme teknolojilerimizin tekli SoC'ye entegre edilebilmesi 5G'yi dünya çapında daha geniş bölgelere yaymak ve ulaşılabilir kılmak adına atılan büyük bir adım." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:42 Kaynak: DHA

Mobil Dünya Kongresi, Qualcomm, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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