Son Dakika Haberleri: Qualcomm Davası: Almanya'da Apple'a Tedbir Kararı

Qualcomm Davası: Almanya'da Apple'a Tedbir Kararı

2 saat önce

Münih mahkemesi, Qualcomm'a karşı patent ihlali bulunan tüm iPhone'ların satışa sunulması, satışı ve ithalini yasaklama kararı verdi.

Qualcomm Davası: Almanya'da Apple'a Tedbir Kararı, System.String[]
Münih mahkemesi, Qualcomm'a karşı patent ihlali bulunan tüm iPhone'ların satışa sunulması, satışı ve ithalini yasaklama kararı verdi.

Qualcomm'un, Almanya'da Apple'a karşı fikri mülkiyet haklarının ihlali gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı.

Münih Mahkemesince verilen karar doğrultusunda iPhone'un bazı modellerinin Almanya'da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı alındı. Apple, bu ürünlerinde Qualcomm'un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik kullanıyor.

Tedbir kararı, Apple şirketini olduğu kadar Apple'ın Avrupa Birliği'ndeki mağazalarını da bağlıyor. Karar, Qualcomm'un Apple'ın neden olduğu potansiyel zararı açıklaması ve Apple'ın temyiz talebinin sonuçlanmasıyla birlikte uygulanabilir hale gelecek.

Mahkeme, Apple'ın daha sonra hesaplanacak parasal zararı karşılamakla yükümlü olduğuna hükmederken, ayrıca Qualcomm'a bu cihazlardan kaynaklanan gelirleri de içeren tüm satış ve kar rakamları dahil Apple'dan talep etme hakkını da verdi.

Qualcomm'un Başkan Yardımcısı ve şirketin baş avukatı olan Don Rosenberg, "Geçen iki hafta içinde iki farklı ülkenin iki saygıdeğer mahkemesi, Qualcomm'un patentlerin değerini onayladı ve Apple'ın kural ihlalini açıklayarak, Almanya ve Çin gibi önemli pazarlarda iPhone'lar üzerinde yasaklama emretti" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:23 Kaynak: DHA

Almanya, Apple, Qualcomm, Ekonomi
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