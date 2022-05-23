Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı - Son Dakika
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Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

23.05.2022 00:51
Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci selefine göre bazı yükseltmeler alırken, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, üstün bir oyun deneyimi sunmak için piyasada yerini alacak.

Qualcomm iki yeni mobil platform tanıttı. ABD merkezli yonga üreticisi, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyi duyurdu. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, birkaç amiral gemisi Android akıllı telefonun parçası olan Snapdragon 8 Gen 1'in halefi olarak geliyor.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, Qualcomm'un mobil platformlarının adlandırma şemasını değiştirmeye karar vermesinden bu yana ürün yelpazesindeki ilk yonga setidir. Snapdragon 8+ Gen 1, selefine göre bazı yinelemeli yükseltmelerle birlikte gelirken, Snapdragon 7 Gen 1 mükemmel bir oyun işlemcisi olduğu söyleniyor.

Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1 İşlemciyi Duyurdu

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, birinci sınıf bir amiral gemisi için tasarlanmıştır.

Qualcomm, yeni Snapdragon yonga setinde güç ve performans geliştirmeleri sunacaktır.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU'ya sahipken yüzde 30 daha iyi verimlilik sunuyor. Sekiz çekirdekli yonga seti, 3.2GHz'lik bir tepe saat hızına sahiptir. Yeni yonga seti ayrıca yüzde 10 daha hızlı GPU performansı elde ederken yüzde 30 güç tüketimini azaltıyor.

Yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip akıllı telefonlar, 10 bit renk derinliği ile HDR oyun sunabilir. Yeni yonga setine sahip telefonlar 4K çözünürlüğe sahip olabilir ve 60Hz'i destekleyebilir. Alternatif olarak, 144 Hz yenileme hızı desteği sunarken QHD+ çözünürlüğü de destekleyebilirler.

Yonga seti ayrıca 200MP'ye kadar çözünürlüklü fotoğrafları destekler. Videolar için yonga seti, sıfır deklanşör gecikmesiyle 30 fps'de 108MP'ye kadar tek kamerayı destekler. Kullanıcılar ayrıca 8K HDR videolar kaydederken 64MP fotoğraflar da çekebilir. Bağlantı açısından, WiFi 6E, WiFi 6, Bluetooth 5.3 vb. desteği vardır.

Asus, iQOO, Honor, Motorola, OnePlus, Nubia, Oppo, Redmi, Vivo, Xiaomi vb.'den Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip akıllı telefonlar, 2022'nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Qualcomm, iki Amiral Gemisi Yonga Setini Tanıttı

Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 İşlemciyi Duyurdu

Yeni Snapdragon 7 Gen 1 işlemci en iyi mobil oyun deneyimini sunmayı hedefliyor. Yonga seti, 2,4 GHz'lik bir tepe saat hızına sahiptir. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, aynı güç tüketimini korurken içeriği yükseltmek için kare hızını iki katına çıkartacaktır.

Geliştirilmiş Adreno GPU, yüzde 20'den fazla daha hızlı grafik işleme sunar.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, kullanıcıların aynı anda üç kameradan veya 200MP fotoğraf çekmesine olanak tanır. Yonga seti ayrıca, 4K HDR video kaydını da destekliyor. Kamera performansına iyileştirmeler ekleyen, daha iyi otomatik odaklama için Derin Öğrenme Yüz Algılama sağlayan yeni 7. nesil AI Motorudur.

Yeni Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye sahip telefonlar, 144 Hz yenileme hızında Full HD+ ekranları veya 60 Hz QHD+ ekranı destekleyecektir. Qualcomm ayrıca Xiaomi, Oppo, Honor ve diğer önde gelen şirketlerin telefonlarının 2022'nin ikinci çeyreğinde yeni Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye sahip olacaktır.

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Kaynak: Tekmoloji

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