Qualcomm Üç Yeni İşlemcisini Duyurdu

İŞLEMCİ üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin duyurusunu yaptı.

İŞLEMCİ üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin duyurusunu yaptı.



Snapdragon 636 yongasetinin bir üst sürümü olan Snapdragon 665'te 4 adet Kryo 260 çekirdeği performans için, 4 adet Kryo 260 çekirdeği ise verimlilik için ayrıldı. 11nm üretim sürecinden geçmesi dolayısıyla işlemci daha verimli çalışıyor.



8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 730 yongaseti bu serininen verimli olanı. Üzerindeki 2 adet Kryo 470 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışmasını sağlarken, diğer yandan 6 adet Kryo 470 çekirdeği ise verimliliğe odaklanıyor. Snapdragon 855'te ilk kez kullanılan yapay zeka hızlandırıcı Hexagon Tensor teknolojisi bu işlemcide de kendine yer bulmuş. Böylece daha verimli yapay zeka işlemleri söz konusu oluyor.



Snapdragon 730G'ye ise şirketin ilk oyun odaklı yongaseti. Sinyal işleme, grafik ve çekirdek yapısı orjinal sürümle aynı. Bu noktada farklılık ise yüksek kalite ses teknolojileri ve grafik optimizasyonlarında kendini gösteriyor. Oyuncuların hile yapmasını önlemeye yönelik geliştirilen hile önleme motorları sayesinde ise donanım üzerinde hile yapanlar tespit edilebiliyor. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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