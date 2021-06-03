Quality ödülleri sahiplerini buldu

Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen tören, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı.

Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci : "12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle misafirlerini selamladı.

Çocuklarımın İmajı Benden Sorular Onur ödülüne layık görülen usta sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, törene oğlu Mustafa Yıldızhan'la beraber katıldı. Oğlunun imajı hakkında konuşan Yıldızhan, "Çocuklarımın imaj makerı bizzat benim. Alışverişe beraber çıkar, kuaföre bile beraber gideriz. Oğlum diye demiyorum ama yakışıklı bir evladım var." dedi.

Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu 'nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu'na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan'ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.

"Quality Ödül" alanların listesi:

Sanat Ödülleri

Sinemaya Hizmet Ödülü Hülya Koçyiğit

Onur Ödülü İzzet Yıldızhan

Onur Ödülü Gülenay Kalkan

En Quality Dizi Kuruluş Osman

En Quality Kadın Oyuncu Alina Boz

En Quality Erkek Oyuncu Burak Özçivit

En Quality Erkek Sanatçı Ayhan Aşan

En Quality Şarkı Yastık – Ece Seçkin

En Quality Şarkı Mecnun – Enbe&İlyas Yalçıntaş

En Quality Düet Coşkun Sabah ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)

En Quality DJ Burak Yeter – Producer Dj

En Quality Stand-up Sanatçısı Hasan Can Kaya

En Quality Modacı Raşit Bağzıbağlı

Medya Ödülleri

En Quality Haber Merkezi Fox Haber Merkezi – Fox Tv

En Quality Gazete Eki Günaydın

En Quality Magazin Programı Pazar Sürprizi – Show Haber

En Quality Kültür Sanat Programı Bloomberg HT Life – Bloomberg Tv

En Quality Tv Programı MasterChef Türkiye – TV8

İş Dünyası Ödülleri

En Quality Kargo Firması Aras Kargo

En Quality Dernek TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)

En Quality Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan

En Quality Turizm Yatırımı Merit Starlit Residence Budva

En Quality Turizm Oteli Azka Otel

En Quality Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici

En Quality Biyokütle Enerji Firması Biotrend Enerji

En Quality Dijital Ödeme Sistemleri Payfix

En Quality Doğrudan Satış Firması Qnet

En Quality Sağlık Yöneticisi Dr. Murat Kaya

En Quality Otomotiv Firması Nova Motors – Murat Karabova

En Quality En Girişimci İş Adamı Ümit Saruhanoğulları

En Quality En Girişimci İş Kadını Aylin Özetken

En Quality Uzman Hekim Peykan Türkçüoğlu

En Quality Kozmetik Firması L'octone

En Quality Yatırımcı İş Kadını Yıldız Bulut