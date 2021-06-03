Quality ödülleri sahiplerini buldu

Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen tören, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı.
Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert
ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci
: "12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle misafirlerini selamladı.
Çocuklarımın İmajı Benden Sorular
Onur ödülüne layık görülen usta sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, törene oğlu Mustafa Yıldızhan'la beraber katıldı. Oğlunun imajı hakkında konuşan Yıldızhan, "Çocuklarımın imaj makerı bizzat benim. Alışverişe beraber çıkar, kuaföre bile beraber gideriz. Oğlum diye demiyorum ama yakışıklı bir evladım var." dedi.
Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu
'nun eşi Gülenay Kalkan
imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu'na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan'ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.
Sinemaya Hizmet Ödülünü Hülya Koçyiğit
, Onur Ödülünü İzzet Yıldızhan ve Gülenay Kalkan, En Quality Kadın Oyuncu Ödülünü Alina Boz
, En Quality Erkek Oyuncu Ödülünü Burak Özçivit
, en Quality Dizi Ödülünü Kuruluş Osman
, En Quality Düet Ödülünü Coşkun Sabah
ve Canan Çal, En Quality Şarkı Yastık ile Ece Seçkin
'in aldığı törende sanat, iş ve medya dünyasından daha birçok ödül sahibini buldu.
"Quality Ödül" alanların listesi:
Sanat Ödülleri
Sinemaya Hizmet Ödülü Hülya Koçyiğit
Onur Ödülü İzzet Yıldızhan
Onur Ödülü Gülenay Kalkan
En Quality Dizi Kuruluş Osman
En Quality Kadın Oyuncu Alina Boz
En Quality Erkek Oyuncu Burak Özçivit
En Quality Erkek Sanatçı Ayhan Aşan
En Quality Şarkı Yastık – Ece Seçkin
En Quality Şarkı Mecnun – Enbe&İlyas Yalçıntaş
En Quality Düet Coşkun Sabah
ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)
En Quality Stand-up Sanatçısı Hasan Can Kaya
En Quality Modacı Raşit Bağzıbağlı
Medya Ödülleri
En Quality Haber Merkezi Fox
Haber Merkezi – Fox Tv
En Quality Gazete Eki Günaydın
En Quality Magazin
Programı Pazar Sürprizi – Show Haber
En Quality Kültür Sanat Programı Bloomberg
HT Life – Bloomberg Tv
En Quality Tv Programı MasterChef Türkiye
– TV8
İş Dünyası Ödülleri
En Quality Kargo Firması Aras Kargo
En Quality Dernek TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)
En Quality Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan
En Quality Turizm Yatırımı Merit Starlit Residence Budva
En Quality Turizm Oteli Azka Otel
En Quality Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici
En Quality Biyokütle Enerji Firması Biotrend Enerji
En Quality Dijital Ödeme Sistemleri Payfix
En Quality Doğrudan Satış Firması Qnet
En Quality Sağlık Yöneticisi Dr. Murat Kaya
En Quality Otomotiv Firması Nova Motors – Murat Karabova
En Quality En Girişimci İş Adamı Ümit Saruhanoğulları
En Quality En Girişimci İş Kadını Aylin Özetken
En Quality Uzman Hekim Peykan Türkçüoğlu
En Quality Kozmetik Firması L'octone
En Quality Yatırımcı İş Kadını Yıldız Bulut