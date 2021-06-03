Üye Girişi
Quality ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Quality ödülleri sahiplerini buldu

03.06.2021 12:18
Quality ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe'de düzenlediği "Quality Ödül Töreni" ile 12. yılını kutladı.

Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen tören, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı.

Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci: "12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle misafirlerini selamladı.

Çocuklarımın İmajı Benden Sorular

Onur ödülüne layık görülen usta sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, törene oğlu Mustafa Yıldızhan'la beraber katıldı. Oğlunun imajı hakkında konuşan Yıldızhan, "Çocuklarımın imaj makerı bizzat benim. Alışverişe beraber çıkar, kuaföre bile beraber gideriz. Oğlum diye demiyorum ama yakışıklı bir evladım var." dedi.

Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu'na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan'ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.

Sinemaya Hizmet Ödülünü Hülya Koçyiğit, Onur Ödülünü İzzet Yıldızhan ve Gülenay Kalkan, En Quality Kadın Oyuncu Ödülünü Alina Boz, En Quality Erkek Oyuncu Ödülünü Burak Özçivit, en Quality Dizi Ödülünü Kuruluş Osman, En Quality Düet Ödülünü Coşkun Sabah ve Canan Çal, En Quality Şarkı Yastık ile Ece Seçkin'in aldığı törende sanat, iş ve medya dünyasından daha birçok ödül sahibini buldu.

"Quality Ödül" alanların listesi:

Sanat Ödülleri

Sinemaya Hizmet Ödülü Hülya Koçyiğit

Onur Ödülü İzzet Yıldızhan

Onur Ödülü Gülenay Kalkan

En Quality Dizi Kuruluş Osman

En Quality Kadın Oyuncu Alina Boz

En Quality Erkek Oyuncu Burak Özçivit

En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer (EDHO – Alparslan Çakırbeyli)

En Quality Erkek Sanatçı Ayhan Aşan

En Quality Şarkı Yastık – Ece Seçkin

En Quality Şarkı Mecnun – Enbe&İlyas Yalçıntaş

En Quality Düet Coşkun Sabah ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)

En Quality DJ Burak Yeter – Producer Dj

En Quality Stand-up Sanatçısı Hasan Can Kaya

En Quality Modacı Raşit Bağzıbağlı

Medya Ödülleri

En Quality Haber Merkezi Fox Haber Merkezi – Fox Tv

En Quality Gazete Eki Günaydın

En Quality Magazin Programı Pazar Sürprizi – Show Haber

En Quality Kültür Sanat Programı Bloomberg HT Life – Bloomberg Tv

En Quality Tv Programı MasterChef Türkiye – TV8

İş Dünyası Ödülleri

En Quality Kargo Firması Aras Kargo

En Quality Dernek TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)

En Quality Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan

En Quality Turizm Yatırımı Merit Starlit Residence Budva

En Quality Turizm Oteli Azka Otel

En Quality Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici

En Quality Biyokütle Enerji Firması Biotrend Enerji

En Quality Dijital Ödeme Sistemleri Payfix

En Quality Doğrudan Satış Firması Qnet

En Quality Sağlık Yöneticisi Dr. Murat Kaya

En Quality Otomotiv Firması Nova Motors – Murat Karabova

En Quality En Girişimci İş Adamı Ümit Saruhanoğulları

En Quality En Girişimci İş Kadını Aylin Özetken

En Quality Uzman Hekim Peykan Türkçüoğlu

En Quality Kozmetik Firması L'octone

En Quality Yatırımcı İş Kadını Yıldız Bulut

Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu

İzzet Yıldızhan, Gülenay Kalkan, Şarkı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Quality ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı         
12:27
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var         
12:09
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı         
11:51
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:30:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Quality ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement