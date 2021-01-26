Quality Travel Alliance: "Almanlar tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyor"

9800 seyahat acentesinden oluşan Quality Travel Alliance (QTA) acenteleri arasında yaptırdığı bir ankete göre Almanlar tatil seyahatleri için gün sayıyor.

Avrupa'nın en büyük seyahat acenteler ittifakına göre, devlet köprü yardımının 2021'de bürokratik olmayan bir şekilde seyahat acentelerini desteklemesi önem arz ediyor. QTA ittifakı ortaklıkları tarafından çeşitli tur operatörleri tarafından sunulan rezervasyonların ücretsiz iptali, tatil seyahatiyle işi artırmak için çok iyi bir fırsat olarak görülse de, bunun yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olması düşünülmekte.

QTA sözcüsü Thomas Bösl, "Bu ücretsiz iptal hakkı hiçbir şekilde kalıcı hale gelmemelidir. Seyahat acentesi şirketlerinin birçok işi ücretsiz olarak tekrar yapma tehlikesi çok büyük. Bu nedenle, ücretsiz iptaller krize geçici bir çözüm olarak kalmalıdır" dedi.

Genel olarak, seyahat acenteleri bir kez daha geleceğe daha güvenle bakıyor. Başarılı aşılama kampanyaları sayesinde pandemi geri püskürtüldüğünde insanlar valizlerini yeniden hazırlayacaklar. QTA ittifakı ortağı şirketlerin genel müdürleri tünelin sonunda artık bir ışık göründüğüne dair ikna olmuş durumdalar. Tünelden çıkıldığı güne kadar tüm seyahat endüstrisine devlet yardımlarının devam etmesine ihtiyacı da var. (tourexpi.com)