Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan ayrılık açıklaması
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Quaresma'dan ayrılık açıklaması

11 dakika önce

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Başkan Orman'ın kendisinin takımda istenmediğini söylediğini ifade etti.

Quaresma'dan ayrılık açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Başkan Orman'ın kendisinin takımda istenmediğini söylediğini ifade etti.


Beşiktaş'taki geleceği sık sık konuşulan Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Siyah-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığını aktararak, Başkan Orman'ın kendisini takımda istemediğini ifade etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş kariyerinde oynadığı resmi maçlardaki performans istatistiklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:


"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim." - İSTANBUL

Ricardo Quaresma, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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