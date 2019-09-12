Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan bomba sözler: Fikret Orman...
Son Dakika Spor Haber

Quaresma'dan bomba sözler: Fikret Orman...

1 saat önce

Ayrılık sürecini anlatan ve Fikret Orman'a sert tepki gösteren yıldız oyuncu, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti ve "Başkanın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

Quaresma'dan bomba sözler: Fikret Orman..., System.String[]

Ayrılık sürecini anlatan ve Fikret Orman'a sert tepki gösteren yıldız oyuncu, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti ve "Başkanın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. Onlara çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadığım maçlarda dahi beni desteklediler, bu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey." dedi.


'Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil'


Quaresma, 'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydi?' sorusuna, "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama malesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar." cevabını verdi.


Quaresma'nın Porto formasıyla attığı harika gol...

Ricardo Quaresma, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı bombaladı: Bana karşılıksız çek verdi
Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynayacak! Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Putin, Müslüman dövüşçü Khabib ile bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:55:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan bomba sözler: Fikret Orman...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]