Quaresma'dan bomba sözler: Fikret Orman...

Ayrılık sürecini anlatan ve Fikret Orman'a sert tepki gösteren yıldız oyuncu, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti ve "Başkanın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. Onlara çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadığım maçlarda dahi beni desteklediler, bu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey." dedi.



'Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil'



Quaresma, 'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydi?' sorusuna, "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama malesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar." cevabını verdi.



Quaresma'nın Porto formasıyla attığı harika gol...