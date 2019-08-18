Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan mağlubiyet yorumu! "Hata tamamen..."
Son Dakika Spor Haber

Quaresma'dan mağlubiyet yorumu! "Hata tamamen..."

35 dakika önce

Mağlubiyetin en büyük sorumlusunun oyuncular olduğunu belirten Quaresma, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, bir karakter ortaya koyamadık.

Quaresma'dan mağlubiyet yorumu!
Mağlubiyetin en büyük sorumlusunun oyuncular olduğunu belirten Quaresma, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, bir karakter ortaya koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. Antrenmanda düzeltebilirsek, maçta da yapabiliriz. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Büyük bir hocamız var, mağlubiyette oyuncuların büyük bir payı var. Bu oyuncuların mağlubiyetidir." ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 01:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan mağlubiyet yorumu! "Hata tamamen..."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]