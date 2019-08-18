Quaresma'dan mağlubiyet yorumu! "Hata tamamen..."

Mağlubiyetin en büyük sorumlusunun oyuncular olduğunu belirten Quaresma, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, bir karakter ortaya koyamadık.

Mağlubiyetin en büyük sorumlusunun oyuncular olduğunu belirten Quaresma, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık, bir karakter ortaya koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. Antrenmanda düzeltebilirsek, maçta da yapabiliriz. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Büyük bir hocamız var, mağlubiyette oyuncuların büyük bir payı var. Bu oyuncuların mağlubiyetidir." ifadelerini kullandı.

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