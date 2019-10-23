Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan Nefis Çalımlar
Son Dakika Spor Quaresma'dan Nefis Çalımlar

Quaresma'dan Nefis Çalımlar

1 saat önce

2005-06 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Porto ile Rangers arasındaki karşılaşmada, Ricardo Quaresma alışık olduğumuz tarz çalımlarıyla Rangers oyuncularına zor anlar yaşatmıştı.

2005-06 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Porto ile Rangers arasındaki karşılaşmada, Ricardo Quaresma alışık olduğumuz tarz çalımlarıyla Rangers oyuncularına zor anlar yaşatmıştı.

Quaresma'dan Nefis Çalımlar

Ricardo Quaresma, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Real Madrid maçını 79 yabancı gazeteci izledi!
Real Madrid maçının yıldızı Muslera, kariyer rekoru kırdı Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:47:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma'dan Nefis Çalımlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]