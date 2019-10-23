Quaresma'dan Nefis Çalımlar

2005-06 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Porto ile Rangers arasındaki karşılaşmada, Ricardo Quaresma alışık olduğumuz tarz çalımlarıyla Rangers oyuncularına zor anlar yaşatmıştı.

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Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu