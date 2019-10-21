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Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

18 dakika önce

Kasımpaşaspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesini (TOFD) ziyaret etti.

Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret, System.String[]

Kasımpaşaspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesini (TOFD) ziyaret etti.

Önceki günlerde derneğe tekerlekli sandalye bağışlayan Portekizli futbolcu, eşi Dafne Santos ve çocuklarıyla birlikte Beykoz Şubesine geldi. Quaresma ve ailesini, TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe ve Dernek Üyesi Cansu Güney karşıladı.

Omurilik felci hastalarıyla fotoğraf çektiren Quaresma, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Mutlaka tekrar gelmek isterim. İyi ki varsınız." dedi.


TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe de Quaresma'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Portekiz Milli Takımında da forma giyen Quaresma, kendisinden imza isteyen çocukları da kırmadı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Ricardo Quaresma, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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