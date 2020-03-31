Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı - Son Dakika

Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı
26 dakika önce
Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kasımpaşalı futbolcu Quaresma, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Beşiktaş ve Barcelona'dan takım arkadaşı olan Reçber'in fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi