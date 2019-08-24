Son Dakika Haberleri: Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı

23 dakika önce

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.

Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı, System.String[]

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.
Quaresma, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Başkan tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."


Ricardo Quaresma, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor
Quaresma ayrılığı resmen açıkladı Şeyma Subaşı, mini elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti Barcelonalı Rafinha'nın babasından Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma, fikret orman'ın kendisini istemediğini açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]