Son Dakika Haberleri: Quaresma Kadıköy'e gitmeyecek
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Quaresma Kadıköy'e gitmeyecek

6 saat önce

Portekizli futbolcu Kasımapaşa'nın 11. hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Quaresma Kadıköy'e gitmeyecek, System.String[]

Portekizli futbolcu Kasımapaşa'nın 11. hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.


İstanbul ekibi ile 6 maçta forma giyen Quaresma'nın 1 gollük katkısı var. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 8 kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:12 
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