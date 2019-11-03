Quaresma Kadıköy'e gitmeyecek

Portekizli futbolcu Kasımapaşa'nın 11. hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.



İstanbul ekibi ile 6 maçta forma giyen Quaresma'nın 1 gollük katkısı var. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 8 kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.