Quaresma Kadıköy'e gitmeyecek
6 saat önce
Portekizli futbolcu Kasımapaşa'nın 11. hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Portekizli futbolcu Kasımapaşa'nın 11. hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü.
İstanbul ekibi ile 6 maçta forma giyen Quaresma'nın 1 gollük katkısı var. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 8 kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:12
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