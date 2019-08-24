Son Dakika Haberleri: Quaresma, kadro dışı bırakıldı
Son Dakika Spor Haber

Quaresma, kadro dışı bırakıldı

9 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı kadro bıraktı.

Quaresma, kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı kadro bıraktı.


Siyah-beyazlı yönetimin, Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonrası yeni sezonda düşünülmediğinin kendisine bildirilmesinin ardından, kadro dışı kararı da çıktı.


Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.


Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ricardo Quaresma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Quaresma ayrılığı resmen açıkladı
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması Albayrak ile Falcao videosu sosyal medyayı salladı Gary Medel'e İtalya'dan talip var!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quaresma, kadro dışı bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]